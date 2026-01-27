Росія різко збільшила замовлення зарядів до артсистеми 'Мста': аналітики розкрили мету

Минулого року російська армія мала отримати 1,1 млн пострілів до цих гаубиць.

Росія у 2025 році збільшила замовлення далекобійних порохових зарядів для своїх 152 мм артилерійських систем "Мста".

Про це повідомив "Мілітарний", посилаючись на російські закупівельні документи, які отримав у своє розпорядження. Зокрема, минулого року російська армія мала отримати 1,1 млн пострілів до цих гаубиць, з яких майже мільйон склали комплекти з повним зарядом та ще близько 100 тис. далекобійні. В той час, як у 2024 році російська оборонна промисловість отримала замовлення на постачання 831 тис. таких пострілів, з яких 540 тис. припадало на комплекти з повним зарядом та ще 96 тис. - з далекобійним.

"Таким чином росіяни хотіли забезпечити роботу своєї артилерії подалі від лінії бойового зіткнення, щоб убезпечити її від українських дронів та контрбатарейної боротьби",- йдеться в повідомленні.

Відео дня

В повідомленні також сказано, що вартість звичайного пострілу складає 94-98 тис. руб ($1250), а далекобійні коштували вже 124 тис. руб ($1550).

"Мілітарний" зазначає, що готовий артилерійський "постріл", що постачається російській армії, складається зі снаряду, підривача та порохового заряду.

Також аналітики ресурсу розповіли, що для артсистем типу "Мста" росіяни також розробили новий снаряд ОФ64 з подовженою геометрією та виїмкою в дні корпусу, що покращило аеродинаміку та у поєднанні з довшим стволом гаубиці забезпечило збільшену дальність пострілу.

"В умовах повномасштабної війни з Україною, російське "ГосНИИмаш" перейшло до споряджання цих боєприпасів "мобілізаційною" сумішшю ТА-20 (тротил та алюмінієва пудра в співвідношенні 80/20), замість потужнішого гексалу", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що вже у 2026 році Росія замовила 100 керованих артилерійських снарядів калібру 122 мм під невідомим індексом КВ122 - ймовірно, "Китолов-2М".

Озброєння окупантів

Як повідомляв УНІАН, у 2025 році росіяни почали обладнувати самохідні гаубиці 2С19М2 "Мста-С" імпровізованими захисними клітками та антенами радіоелектронної боротьби. Такі модифікації помітили у вересні 2025 року на Покровському напрямку.

Defence Blog писав, що росіяни накривали гаубиці металевими клітками, які військові самі назвали "мангалами". За задумом окупантів, така конструкція мала захищати техніку від атак дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: