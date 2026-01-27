Сили оборони уразили цінну систему ППО росіян у Криму, - Генштаб

Влучання відбулося неподалік окупованого селища Кача.

Сили оборони України успішно уразили російський зенітний ракетний комплекс "Тор-М2", який був частиною протиповітряної оборони загарбників у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

"В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" поблизу селища Кача на тимчасово окупованій території українського Криму", - наголошується у повідомленні.

Водночас, масштаби збитків після ураження уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, у січні українські захисники вже вражали ракетний комплекс "Тор-М2" в тимчасово окупованому Пологівському районі Запорізької області.

Як відомо, зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" є бойовим засобом, який можна використовувати за будь-яких погодних умов. Цей комплекс має високу прохідність, підвищену вогневу міць, малий час реакції від моменту виявлення мети до пуску ракети тощо.

В новорічну ніч на 1 січня 2026 року Сили оборони України уразили радіо-локаційну систему "КАСТА-2Е2" у Гвардійському (Крим). Ця система контролювала повітряний простір, визначала координати, розпізнавала повітряні цілі та управляла повітряним рухом.

8 січня стало відомо, що українські захисники здійснили вогневе ураження рухомого складу з паливно мастильними матеріалами на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське" в тимчасово окупованому українському Криму.

