Гроші скінчилися: Саудівська Аравія заморозила проєкт гігантського кубу Mukaab, – Reuters

Будівництво гігантського хмарочоса, який мав стати новим символом Ер-Ріяда, зупинено.

Саудівська Аравія тимчасово зупинила реалізацію масштабного проєкту Mukaab – гігантського хмарочоса у формі куба, який мав стати центральним елементом нового ділового району Ер-Ріяда.

За словами чотирьох джерел Reuters, обізнаних з ситуацією, влада королівства переглядає фінансування та загальну доцільність проєкту на тлі зростання бюджетних обмежень і корекції пріоритетів у межах програми Vision 2030.

Зміна пріоритетів та економія

Mukaab є частиною проєкту New Murabba і належить до так званих гігапроєктів, які реалізуються за рахунок Суверенного фонду Саудівської Аравії (PIF). Однак через необхідність оптимізувати витрати фонд скорочує або відкладає найбільш амбітні ініціативи.

Як зазначають джерела, Ер-Ріяд поступово відходить від наддорогих футуристичних проєктів, зокрема NEOM і The Line, на користь напрямів, які вважаються більш нагальними або здатними швидше принести прибуток. У фокусі – підготовка інфраструктури до Expo 2030 та чемпіонату світу з футболу 2034 року, культурний кластер Diriyah вартістю $60 млрд, а також туристичний мегапроєкт Qiddiya.

Корекція курсу також пов’язана з фінансовим тиском: ціни на нафту залишаються значно нижчими за рівень, необхідний для фінансування всіх заявлених трансформацій.

Що таке Mukaab і чому він зупинився

Проєкт Mukaab передбачав зведення металевого куба розміром 400×400 метрів, усередині якого мав розташуватися купол з найбільшим у світі дисплеєм на базі штучного інтелекту. Відвідувачі могли б спостерігати за ним із терасної конструкції заввишки понад 300 метрів.

Втім, за словами трьох джерел, усі роботи, окрім земляних і встановлення паль, наразі припинені. Подальша доля самого Mukaab залишається невизначеною, хоча забудова прилеглих територій у межах New Murabba триватиме. Представники PIF, уряду Саудівської Аравії та проєкту New Murabba не відповіли на запити Reuters.

Ще в жовтні повідомлялося, що Суверенний фонд змінює стратегію, роблячи ставку на логістику, штучний інтелект та гірничодобувну галузь. Це відбулося після списання близько $8 млрд інвестицій у гігапроєкти наприкінці 2024 року. Міністр економіки Саудівської Аравії Фейсал аль-Ібрагім нещодавно визнав, що королівство змушене "зміщувати терміни або переглядати масштаби проєктів".

Проблеми інших мегапроєктів

Напередодні також стало відомо, що Саудівська Аравія на невизначений термін відклала проведення зимових Азійських ігор 2029 року в Trojena – ще одному проєкті NEOM.

За даними The Mirror, спочатку NEOM задумувався як заповідник площею 6500 км², поряд з гірським курортом Троєна, де очікувалися перші в країні відкриті гірськолижні схили. Хоча Троєна мала прийняти ігри, чиновники визнали, що об'єкт не буде готовий вчасно.

"Дійсно, на момент написання статті, єдиною частиною проєкту, яка поки що відкрилася, є яхтовий курорт Сіндала на Червоному морі... Однак, як повідомляється, кронпринц Мухаммед був незадоволений результатом і мав запитання щодо високої ціни", – пише видання.

За оцінками Knight Frank, вартість району New Murabba становитиме близько $50 млрд. Спочатку його планували завершити до 2030 року, однак нині дедлайн перенесено на 2040-й. Дизайн Mukaab також викликав критику в соцмережах через схожість із Каабою – головною святинею ісламу в Мецці.

