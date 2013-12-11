Азаров розповів, з чим пов'язана зачистка Майдану і запевнив, що силу проти мітингувальників не застосовуватимуть
Прибирання барикад з Майдану Незалежності обумовлене необхідністю забезпечення життєдіяльності Києва, зокрема роботи екстрених служб
Прибирання барикад з Майдану Незалежності обумовлене необхідністю забезпечення життєдіяльності Києва, зокрема роботи екстрених служб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи сьогодні засідання Кабміну.
“Йдеться про очищення доріг, забезпечення життєдіяльності столиці. Тобто роботи «швидкої допомоги», пожежних машин, техніки”, - сказав Азаров.
При цьому він наголосив, що застосування сили проти мирних демонстрантів є неприпустимим.
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“Ніякого використання сили проти мирних мітингувальників ніколи не буде. Зрозуміло? Заспокойтеся!”, - заявив Азаров.
Він також закликав опозиційні сили не підштовхувати людей на конфлікти з силовими загонами та на інші провокації.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1-ї години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів. Протистояння триває до цих пір.
МВС називає штурм Майдану "заходами із впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.
Сьогодні близько 9-ї години бійці спецпідрозділу “Беркут” прибули під будівлю КМДА.