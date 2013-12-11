Міжнародні спостерігачі рекомендують перенести вибори в проблемних округах

Директор Міжнародної організації зі спостереження за виборами CIS-EMO Олександр Бедрицький вважає, що в умовах гострої політичної кризи в Україні дату довиборів народних депутатів у 5 проблемних округах слід перенести на більш пізній час.

Про це він сказав сьогодні під час прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі організації.

«Проведення виборів в умовах гострої політичної кризи і прямого протистояння політичних опонентів ставить під питання можливість безперешкодного волевиявлення виборців. Проведення виборів у цих умовах не тільки не відображає реальних уподобань громадян, а й може використовуватися для подальшої дестабілізації обстановки в країні... Коли залишаються невирішеними питання нормального функціонування основних державних інститутів, проведення довиборів у п`яти проблемних округах здається нам таким, що не відповідає основним демократичним принципам. На наш погляд, було б доцільним перенести дату виборів на більш пізній час з урахуванням можливих угод між опозицією і владою на Україні», - сказав Бедрицький.

У свою чергу головний науковий консультант CIS-EMO Станіслав Бишок відзначив, що місія не припиняла роботу в Україні після виборів 2012 року, тому що не вважала їх завершеними, і закликала до швидкого призначення довиборів у проблемних округах. “Проте в даний час вони навряд чи повністю відповідатимуть міжнародним нормам. У критеріях ОБСЄ чітко наголошується на «проведенні політичних кампаній в умовах свободи і чесності», а також за відсутності насильства», - сказав він.

Старший експерт CIS-EMO Володимир Артеменко висловив стурбованість проблемами при формуванні дільничних виборчих комісій, невиправдано частою зміною голів, їхніх заступників і секретарів, а також наявністю технічних кандидатів-дублерів.

Крім того, за словами експерта, не повною мірою здійснюється інформування виборців про місце і час голосування на виборчій дільниці.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 2012 року Центрвиборчком прийняв постанову про неможливість встановити достовірні результати голосування на виборах 28 жовтня в п`яти одномандатних округах: № 94 (Обухів, Київська область) № 132 (Первомайськ, Миколаївська область) № 194 (Черкаси) № 197 (Канів, Черкаська область) і № 223 (Київ).

5 вересня цього року Верховна Рада призначила на 15 грудня повторні вибори у п`яти проблемних округах.

В цілому ЦВК зареєструвала 385 офіційних спостерігачів від 11 держав і 10 міжнародних організацій. Голосування на повторних виборах народних депутатів України відбуватиметься на 649 виборчих дільницях.