Сергій Жадан: Країна на критичній межі і дуже важливо не уникати суспільної активності

Про це він сказав під час круглого столу “План дій для країни”, організованого Телевізійною службою новин та інформаційним агентством УНІАН.

“Необхідно визначитися зі своєю позицією з тим, що робити і діяти згідно зі своїми переконаннями”, - сказав Жадан.

Він зазначив, що зараз країна перебуває на “критичній межі” і дуже важливо не уникати суспільної активності.

За його словами, на сьогодні дистанціювання і суспільна пасивність стають “не просто аморальними, вони стають злочинними”.

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Жадан також зазначив, що на сьогодні діалог вести немає з ким.

“Важко вести діалог з людьми, які від початку говорять неправду, які поводяться неадекватно. Коли вчора чинний президент України говорить, що на Майдані стоять його прихильники, а вночі цих прихильників намагається розігнати “беркут”, а на ранок міністр внутрішніх справ говорить, що ніхто нікого не розганяв, то дуже важко вести з такими людьми діалог.

Він також зазначив, що на сьогодні дуже важливою є роль ЗМІ.

За його словами, більшість людей за межами Києва мало розуміє, що відбувається в країні.

“Існує певна інформаційна блокада”, - додав він.

“Сьогодні необхідно визначатися всім: військовослужбовцям, представникам правоохоронних органів, представникам державних обласних районних організацій, бюджетникам чи згодні вони, що їх і далі будуть виганяти на провладні мітинги, чи є в них власна позиція”, - сказав Жадан.