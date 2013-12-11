Кравчук вважає, що якщо розколоти країну, то Угода з ЄС буде вже не потрібною

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

Кравчук наголосив, що застосовувати силу до мирних мітингувальників не можна. Водночас, потрібно поважати і тих людей, які живуть чи працюють на заблокованих мітингувальниками вулицях.

Відповідаючи на питання про те, які можливі подальші кроки влади та розвиток подій, Кравчук відзначив, що, зокрема, влада могла б запропонувати, що у робочі дні мітингувальники збираються лише на Майдані, а у вихідні дні могли б використовувати і прилягаючі до Майдану вулиці.

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«Я вважаю, що можна домовитися і потрібно домовитися, а владі сказати твердо: вона не буде ніколи нікого бити, тому що якщо розчищаєте вулицю, ви ж не б'єте. А ті, хто захищає барикаду, приходить і б'є. Це вже погано... Я проти цього, не можна цього робити. Ми будемо розширювати ескалацію, ми будемо нагнітати ненависть один до одного. У нас одна Україна, її треба берегти. Ми доведемо до того, що розкол піде по всіх швах, тріщинах. Тоді, вибачте, я не хотів би драматизувати, але може й підписувати ніякої Угоди про асоціацію не потрібно вже буде?», - сказав Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, близько 1-ї години ночі кілька тисяч силовиків оточили Євромайдан і почали штурм барикад, встановлених навколо наметів.

МВС назвало штурм Майдану "заходами із впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Станом на 10.30 Внутрішні війська і бійці «Беркута» відійшли з Майдану Незалежності.

Протестувальники на Майдані Незалежності приступили до відновлення барикад по периметру центральної площі столиці України, розібраних кількома годинами раніше бійцями спецпідрозділів МВС.

Сотні людей колють лід і засипають цією крижаною крихтою лавки та інші дерев'яні конструкції, які знову виставлено на підходах до Майдану. «Ми відновлюємо те, що змогла розібрати міліція. Зламали одну барикаду - ми поставимо нову. Сьогодні ми перемогли і маємо намір стояти до кінця», - сказав кореспонденту УНІАН один із учасників Майдану.