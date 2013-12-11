Після нічних подій у Києві розпочати політичний діалог буде складніше - Ештон

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Кетрін Ештон висловила в заяві, поширеній сьогодні.

"Із розмов з представниками громадянського суспільства, опозиції і колишніх українських Президентів я дійшла висновку, що дії поліції минулої ночі роблять початок політичного діалогу важчим, ніж раніше. У найближчі години я постараюся вивчити всі можливі шляхи, щоб гарантувати, що справжнє мирне рішення все ще можливо. Це зажадає більшої політичної сміливості і рішучості» , - дала свою оцінку ситуації Верховний представник ЄС.

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Ештон знову заявила про те, що "глибоко стурбована діями, вжитими минулої ночі".

За її словами, Президент України Віктор Янукович запевнив її у готовності до діалогу, і вона закликає його реалізувати цю готовність.

"Під час тривалої дискусії, яка була у мене з Президентом, він запевнив мене, що він готовий до діалогу, і я закликаю його зробити це. Він також підтвердив своє бажання підписати Угоду про асоціацію. Я обговорила з ним нагальну необхідність звільнити заарештованих і забезпечити швидке і справедливе розслідування з тим, щоб притягнути винних у насильстві до правосуддя", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі сили спецпідрозділів МВС оточили центр Києва і почали витісняти протестувальників із Майдану Незалежності, а вранці здійснили спробу штурму будівлі КМДА, яку протестувальники використовують як місце для ночівлі.

МВС назвало штурм Майдану "заходами із впорядкування території", які проводилися вночі для зручності громадян.

Коли кияни почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, почали відводити колони бійців до «урядового кварталу».

Представники міжнародної спільноти засудили сьогоднішню спробу розгону Євромайдану.