Кількість постраждалих у нічній зачистці Майдану зросла до 44
20:37, 11 грудня 2013Політика
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Станом на 18-ту годину 11 грудня до лікарів бригад невідкладної медичної допомоги звернулися 44 особи, що постраждали внаслідок нічних подій у центрі столиці
Внаслідок сутичок на Євромайдані постраждали 44 людини
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я, 20 осіб було госпіталізовано (11 правоохоронців та 9 мітингувальників).
Загалом у міських лікарнях, що підпорядковані Департаменту, наразі перебувають 53 особи.
За даними КМДА, серед госпіталізованих людей у тяжкому стані немає.
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Як повідомляв УНІАН, станом на 11.00 після нічної спроби розгону Майдану за медичною допомогою звернулися 30 осіб, з яких 15 були госпіталізовані.
Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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