Кількість постраждалих у нічній зачистці Майдану зросла до 44

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я, 20 осіб було госпіталізовано (11 правоохоронців та 9 мітингувальників).

Загалом у міських лікарнях, що підпорядковані Департаменту, наразі перебувають 53 особи.

За даними КМДА, серед госпіталізованих людей у тяжкому стані немає.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 11.00 після нічної спроби розгону Майдану за медичною допомогою звернулися 30 осіб, з яких 15 були госпіталізовані.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.