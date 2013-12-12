В опозиції назвали чергову умову для проведення круглого столу

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко наголошує, що опозиція не погодиться на участь у круглому столі з представниками влади, доки не буде звільнено з посад та покарано винних у побитті учасників акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кличко сказав під час брифінгу у Штабі національного спротиву.

Кличко зауважив, що Президент України Віктор Янукович веде розмови про проведення круглого столу з опозицію, а з іншого боку - “посилає знов міліцію розганяти людей”.

“Це суперечить всім пропозиціям, які на сьогоднішній день є”, - наголосив він.

Лідер «УДАРу» підкреслив, що вимоги опозиції залишилися незмінними: звільнення незаконно затриманих активістів, покарання тих, хто винен в цих подіях, та відставка уряду.

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“Це ключовий базис, після якого ми готові сідати до будь-якого столу”, - зазначив він.

Водночас Кличко наголосив, що у засідання такого круглого столу мають також взяти участь авторитетні особистості, яким довіряють люди; представники європейської спільноти; також потрібно визначити, яким повинен бути результат засідання круглого столу.

Також Кличко вкотре заявив, що розв'язати нинішню політичну кризу в Україні можна шляхом проведення дострокових президентських та парламентських виборів.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент України Віктор Янукович запросив опозицію до діалогу і пообіцяв не допустити застосування сили.

“Я особисто готовий до участі в такому круглому столі. Заради досягнення компромісу закликаю опозицію не відмовлятись, не йти дорогою протистояння та ультиматумів”, - йдеться в заяві.

Янукович запевнив, що влада діятиме виключно в рамках закону і ніколи не вживатиме сили проти мирних зібрань.