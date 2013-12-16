Головне за день: огляд топ-новин

ЦВК: явка на виборах на всіх округах склала 48,39 %

У п'яти одномандатних виборчих округах, де проходило голосування на довиборах народних депутатів явка на всіх округах склала 48,39 %.

У ПАРЄ розповіли, що повторні вибори до ВР пройшли спокійно та організовано, однак мали місце зловживання адмінресурсом.

На даний момент відомі переможці у двох округах: у 223-му окрузі на довиборах переміг Пилипишин та в 194 окрузі в Черкаській області переміг Поплавський.

Євросоюз відклав роботу з українською владою над Асоціацією (відео)

"Євросоюз відкладає роботу з українською владою над Угодою про асоціацію", - сказав Штефан Фюле.

Слова комісара Штефана Фюле про призупинення Євросоюзом роботи з Україною над Угодою про асоціацію - це реакція на дії президента та уряду України, розповів спікер Фюле.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон заявила, що Європейський Союз "дуже стурбований" деякими заявами вищого керівництва України, але готовий допомогти Україні, а також посприяти у виділенні їй допомоги міжнародних фінансових інститутів.

Водночас, у Міністерстві закордонних справ України заявляють, що переговори щодо підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом тривають.

Суркіс: міг би зняти Блохіна без всякої компенсації

На зустрічі президента «Динамо» Ігоря Суркіса та головного тренера Олега Блохіна, яка відбулася у понеділок, 16 грудня, і тривала більше двох годин, сторони дійшли згоди щодо продовження співпраці до закінчення сезону 2013/14.

Google, Microsoft і Apple просять захистити їх від прослушки

Едвард Сноуден став цього року лауреатом престижної американської премії "Глобальна мислитель", що присуджується журналом Foreign Policy. На сьогоднішній день опублікована лише невелика частина шпигунських матеріалів, викрадених інформатором, однак і цього було достатньо, щоб спровокувати скандали і піддати критиці дії Великого брата по всьому світу.

Янукович пообіцяв сенаторам США не розганяти Майдан

Президент України Віктор Янукович запевнив американських сенаторів Джона Маккейна і Крістофера Мерфі, влада зробить все можливе для забезпечення права громадян на мирні демонстрації.

До слова, у вівторок, 17 грудня, Президент України Віктор Янукович здійснить робочий візит до Російської Федерації.

Також Янукович може звільнити найближчим часом міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова, міністра закордонних справ Леоніда Кожару і міністра промислової політики Михайла Короленка за те, що вони вчасно не поінформували уряд про загрози, які несе підписання Угоди про асоціацію з ЄС для економіки України.

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак зазначає, що парламент може розглядати питання про відставку уряду вже на наступній сесії.

У ГПУ не довіряють показаннями Попова про причетність Клюєва до розгону Євромайдана

Відсторонений від посади голови Київської міської державної адміністрації Олександр Попов сприяв поширенню матеріалів слідства щодо подій в ніч на 30 листопада на Майдані Незалежності в Києві, що ставить під сумніви частину його показань.

Стали відомі суперники українських футбольних команд у Лізі Європи

"Дніпро" зіграє з "Тоттенхемом" .

"Манчестер Сіті" і "Барселона" зіграють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Шахтар" і "Чорноморець" також отримали суперників у 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Динамо" зіграє в 1/16 фіналу Ліги Європи з "Валенсією".