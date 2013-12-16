Google, Microsoft і Apple просять захистити їх від прослушки
Едвард Сноуден став цього року лауреатом престижної американської премії "Глобальний мислитель", яка присуджується журналом Foreign Policy. На сьогоднішній день опублікована лише мала частина шпигунських матеріалів, викрадених інформатором, однак і цього було достатньо, щоб спровокувати скандали і піддати критиці дії Великого брата по всьому світу.
З матеріалів Сноудена з'ясувалося, що в пошуках терористів стеження встановили в онлайн-іграх World of Warcraft і Second Life. Американські агенти разом з британськими колегами розкривали чуже листування, видаючи себе за гравців, вербували інформаторів. Під ковпаком, пише New York Times, опинилася і мережа Xbox live від Microsoft, повідомляють Вести.
Американські хай-тек-компанії всерйоз стривожені - за репутаційними втратами можуть настати фінансові.
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"Ми вважаємо, що стеження з боку урядів і зловживання інформацією приносять шкоду, в якій би країні цим не займалися", - зазначив директор Асоціації виробників комп'ютерів і комунікаційного устаткування Едвард Блек.
Відразу вісім технологічних гігантів, включаючи Google, Microsoft, Apple, Facebook, написали відкритого листа американському президентові і Конгресу, в якому закликають обмежити урядові програми стеження в усьому світі.
"Уряд повинен захищати нас! Він має захищати і наші свободи, і нашу економіку. Він погано спрацював" , - заявив Марк Цукерберг, засновник Facebook.
Яким саме терактам допомогла запобігти тотальна прослушка, виразно так ніхто і не пояснив. А ось технічно до Сноудена стеження працювало блискуче. Одна з останніх новинок від ФБР - шпигунська програма, яка сама включає камеру в ноутбуці і без відома господаря його знімає. Викрито і розробника програми для смартфонів на базі платформи Android. Нешкідливий ліхтарик, як виявилося, збирав і передавав на сторону дані про власника і його місцезнаходження. Кнопка "відключити геолокацію" була фальшивою.
Відповідь ринку на викриття Сноудена не змусив себе чекати. У продажу з'явилося все більше пристроїв, за допомогою яких можна спробувати захистити себе від тотального стеження. Одне з них, найпростіше, за 55 доларів. З вигляду - звичайний конверт, але всередині - так звана клітка Фарадея, яка екранує пристрої від електромагнітоного випромінювання. У даному випадку джерелом його є сам телефон. Кладемо його всередину, закриваємо і бачимо, як сигнал поступово падає до нуля - телефон стає "невидимим".