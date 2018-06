Google, Microsoft і Apple просять захистити їх від прослушки

З матеріалів Сноудена з'ясувалося, що в пошуках терористів стеження встановили в онлайн-іграх World of Warcraft і Second Life. Американські агенти разом з британськими колегами розкривали чуже листування, видаючи себе за гравців, вербували інформаторів. Під ковпаком, пише New York Times, опинилася і мережа Xbox live від Microsoft, повідомляють Вести.

Американські хай-тек-компанії всерйоз стривожені - за репутаційними втратами можуть настати фінансові.

"Ми вважаємо, що стеження з боку урядів і зловживання інформацією приносять шкоду, в якій би країні цим не займалися", - зазначив директор Асоціації виробників комп'ютерів і комунікаційного устаткування Едвард Блек.

Відразу вісім технологічних гігантів, включаючи Google, Microsoft, Apple, Facebook, написали відкритого листа американському президентові і Конгресу, в якому закликають обмежити урядові програми стеження в усьому світі.

"Уряд повинен захищати нас! Він має захищати і наші свободи, і нашу економіку. Він погано спрацював" , - заявив Марк Цукерберг, засновник Facebook.

Яким саме терактам допомогла запобігти тотальна прослушка, виразно так ніхто і не пояснив. А ось технічно до Сноудена стеження працювало блискуче. Одна з останніх новинок від ФБР - шпигунська програма, яка сама включає камеру в ноутбуці і без відома господаря його знімає. Викрито і розробника програми для смартфонів на базі платформи Android. Нешкідливий ліхтарик, як виявилося, збирав і передавав на сторону дані про власника і його місцезнаходження. Кнопка "відключити геолокацію" була фальшивою.

Відповідь ринку на викриття Сноудена не змусив себе чекати. У продажу з'явилося все більше пристроїв, за допомогою яких можна спробувати захистити себе від тотального стеження. Одне з них, найпростіше, за 55 доларів. З вигляду - звичайний конверт, але всередині - так звана клітка Фарадея, яка екранує пристрої від електромагнітоного випромінювання. У даному випадку джерелом його є сам телефон. Кладемо його всередину, закриваємо і бачимо, як сигнал поступово падає до нуля - телефон стає "невидимим".