ЗМІ: У Раді повним ходом йде відпрацювання норм з наповнення держбюджету

Як повідомив у коментарі ZN.UA голова комітету Віталій Хомутинник (фракція Партії регіонів), на його останньому засіданні були розглянуті та законопроекту. Перший з них - №3757 (автор Хомутинник), який було рекомендовано прийняти в цілому з введенням відповідних норм з першого січня 2014 року.

Серед основних пропонованих документом нововведень - перенесення передбаченого чинною редакцією Податкового кодексу зниження ставки ПДВ до 17% на 2015-й рік, а також поступове щорічне зниження на 1 п.п. ставки податку на прибуток протягом трьох років з 19 до 16%.

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При цьому пропонується також продовжити на наступний рік (до 01.01.2015) "нульовий" ПДВ для необробленої і частково обробленої шкіри, а також операцій з металобрухтом. Крім того - звільнити від справляння ПДВ операції з макулатурою.

Одночасно законопроектом передбачається підвищення ставок акцизного податку на пиво на 35%, на спирт та інші алкогольні напої - на 14%, тютюн і тютюнові вироби - на 11,6%.

За підрахунками Мінфіну цей законопроект повинен дати додаткові надходження до бюджету на 35 млрд.

Значно більший фіскальний ефект (до 56 млрд грн) покликаний дати другий серед розглянутих комітетом законопроектів - №3757/1 (автор - депутат-регіонал Валерій Омельченко). Серед пропозицій цього законопроекту (крім відстрочки зниження ставок ПДВ і податку на прибуток, а також підвищення акцизів на пиво, лікеро-горілчані вироби, вино і слабоалкогольну продукцію) - п'ятикратне підвищення плати за радіочастоти (що може позначитися на вартості послуг мобільного зв'язку), встановлення єдиної ставки акцизного податку на дизпаливо (98 євро за тонну замість диференційованих ставок від 46 до 98 євро в залежності від вмісту сірки), підвищення ставок акцизного збору на операції з цінними паперами, звільнення від ПДВ експорту зернових і технічних культур, а також операцій з металобрухтом.

Законопроект №3757/1 передбачає введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців, які займаються торгівлею ювелірними та хутряними виробами, меблями та побутовою технікою.

У переліку пропонованих нововведень - встановлення орендної плати за землю для всіх категорій земель на рівні не менше трикратного розміру земельного податку (незалежно від дати укладення договору оренди); скасування мораторію на індексацію нормативної грошової оцінки сільгоспугідь, яка є базою для розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку, збільшення ставки збору за спеціальне використання лісових ресурсів в 10 разів і інші нововведення.

За словами Хомутинніка багато з положень вищезазначеного законопроекту є досить спірними, тому комітет рекомендує прийняти його за основу, розглядаючи кожну з запропонованих норм у сесійній залі окремо.