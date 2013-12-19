Прокуратура: слідчі активно шукають правоохоронців, які били журналістів під час акцій у Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

“Слідчі активно працюють над встановленням осіб правоохоронців, які в різні дні застосовували фізичну силу та пошкодили техніку журналістам при виконанні ними службових обов`язків”, - сказали у прес-службі, зауваживши, що наразі до міської прокуратури надійшло 21 звернення від постраждалих від дій співробітників міліції журналістів, які також активно співпрацюють зі слідством та надають відповідні відеоматеріали, щоб ідентифікувати міліціонерів, які застосували до них грубу фізичну силу.

Водночас, у прокуратурі зазначили, що процес ідентифікації міліціонерів наразі просувається не так швидко, як хотілося б і закликають представників ЗМІ надавати при наявності додаткові фото-, відеоматеріали.

В прокуратурі нагадали, що в результаті звернення 21 працівника ЗМІ відкрито кримінальне провадження за перешкоджання законній діяльності журналістів через перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

Разом з тим у прокуратурі зазначили, що крім цього відповідні слідчі дії за зверненнями журналістів щодо застосування до них сили з боку невідомих осіб, здійснюють органи внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.

У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь понад півмільйона людей.

Проте 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали понад 50 українських і зарубіжних журналістів.