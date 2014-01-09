У ДСО розповіли, чому в Київраді не хочуть відновити охорону

Державна служба охорони не відновить охорону будівлі Київради на вул. Хрещатик, 36 поки з неї не заберуться майданівці.

Таку відповідь на своє звернення до керівництва Київради та Державної служби охорони щодо невиконання умов договору ДСО отримала фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, повідомила голова фракції Тетяна Меліхова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, у листі йдеться про те, що «у зв’язку з вільним доступом і пересуванням громадян в адмінбудівлю, відсутністю змін до інструкції про перепускний та внутрішньо-об’єктовий режими, технічних засобів обмеження доступу на службові поверхи, а також системи відеоспостереження, Державна служба охорони не має можливості забезпечувати належний контроль та охорону».

«Тому, за словами ДСО, відновлення надання послуг охорони можливе за умов приведення у відповідний стан договору-інструкції про перепускний та внутрішньо-об’єктовий режими, а також обладнання службових поверхів адмінбудівлі і території майнового комплексу Київради технічними засобами доступу та системою відеоспостереження», - переповіла Меліхова.

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Депутат наголосила, що оскільки, за інформацією «Вісника державних закупівель», секретаріат Київської міськради 20 грудня уклав угоду з Управлінням Державної служби охорони при Головному управлінні МВС України в місті Києві, то послуги з охорони адміністративної будівлі повинні були б надаватися, починаючи з 1 січня 2014 року. Але охорона відсутня.

«А тому ДСО порушує умови договору щодо надання послуг – служба не охороняла будівлю Київради увесь грудень 2013 року та не охороняє її вже цілий тиждень 2014 року. Це злочин, за який винуватець повен понести покарання. Нагадаю, що адміністративну будівлю Київради включено до переліку об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ», - наголосила Меліхова.

Тому депутат звернулася до прокуратури м. Києва з вимогою притягнути керівництво Київради та КМДА, яке всупереч неодноразовим зверненням представників територіальної громади м. Києва, народних депутатів та депутатів Київради, не забезпечило охорону службових приміщень Київради і не створило умови для функціонування пункту обігріву мітингуючих киян у Київраді, будівля якої належить територіальній громаді м. Києва.

Також депутат вимагає притягнути ДСО до відповідальності за невиконання умов договору з охорони будівлі Київради, зобов’язати ДСО виплатити місту компенсацію за невиконану роботу та поновити охорону.

«Відповідно до договору, укладеного на 2014 рік, місто має грошові зобов’язання перед ДСО у сумі 5,12 млн грн, які Київ сплачує з податків киян. Тому, якщо ДСО не хоче виконувати свої обов’язки, то і Київ не повинен платити», - підкреслила Меліхова.

Як повідомляв УНІАН, активісти перебувають у Київраді з 1 грудня 2013 року - з початку масових акцій протесту, які розпочалися після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в Києві у ніч на 30 листопада.

5 грудня голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова заявила, що Державній службі охорони заборонили охороняти будівлю Київради.