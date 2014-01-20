Ештон закликала владу України переглянути "закони 16 січня"

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Ештон заявила на прес-конференції після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, додавши, що Євросоюз вибудовує свою політику щодо України у тісному контакті зі США.

"Ми дуже стурбовані законами, які ухвалив парламент минулого тижня і які суттєво обмежують основоположні права та свободи громадян України. І ми закликаємо владу забезпечити, щоб ці закони були переглянуті і приведені у відповідність до європейських та міжнародних зобов'язань України", - сказала Ештон.

"Ми також стурбовані подіями в останні вихідні. Важливо, щоб усі сторони були залучені до діалогу для пошуку демократичного вирішення політичної кризи", - додала вона.

Відповідаючи на запитання про те, що в США обговорюється питання можливих санкцій проти окремих представників влади України, Ештон сказала: "США говорять щодо зусиль, які можуть бути здійснені для підтримки народу України. Що б я хотіла сказати про ЄС, так це те, що ми продовжуємо закликати уряд України подумати, що він має зобов'язання не лише перед ЄС, але й перед народом".

"Ми говорили з Президентом Януковичем про його амбіції щодо Угоди про асоціацію з ЄС, щоб Україна мала гарні відносини з ЄС, але також зі своїм сусідом - Росією. Цей підхід ми маємо продовжувати. Як і завжди, ми тісно працюємо з нашими колегами зі США", сказала Ештон.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня у Верховній Раді народні депутати із провладних фракцій підняттям рук, без обговорення, ухвалили 11 законів і одну постанову. Зокрема, ВР ухвалила закон депутатів від Партії регіонів Вадима Колесніченка і Володимира Олійника, що встановлює кримінальну відповідальність за наклеп, забороняє поширення екстремістських матеріалів, посилює регулювання діяльності громадських організацій, дозволяє закривати сайти без рішення суду - на підставі рішення Нацкомісії, здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації, зобов'язує реєструвати Інтернет-ЗМІ, забороняє «незаконні» збір, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про правоохоронців, суддів та їхніх близьких родичів або членів сім'ї, дозволяє Президенту і Верховній Раді достроково припиняти повноваження членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також містить низку інших норм, що обмежують права і свободи громадян.

Наступного дня Президент Віктор Янукович підписав ці закони.