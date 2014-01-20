Опівночі "закони 16 січня" набудуть чинності - Яворівський

Про це сказав народний депутат фракції «Батьківщина» Володимир Яворівський.

Як повідомляє прес-служба ВО "Батьківщина", Яворівський, який разом з іншими народними депутатами від опозиції намагалися заблокувати роботу типографії, де друкуються газети "Голос України" та "Урядовий кур'єр" із так званими "законами про диктатуру".

За словами Яворівського, коли народні депутати-опозиціонери приїхали до типографії, наклад газет вже був надрукований.

Читайте такожДепутати блокують наклад Голосу України з законами 16 січня"Наклад із диктаторськими законами було запущено у друк раніше графіка, можливо, передбачаючи, що можуть бути якісь ускладнення. Коли ми приїхали газети були віддруковані та спаковані, а частина вже направлена в області. Нічого зробити вже не можна було", - повідомив Яворівський.

Він також уточнив, що в газетах опубліковано весь пакет диктаторських законів і сьогодні опівночі всі ці закони стануть чинними.

"Завтра ми всі прокинемось в іншій Україні", - додав депутат.

Яворівський також розповів, що зараз везе велику пачку газет на Майдан, де має намір їх спалити.