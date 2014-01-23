Мітингувальники вибудували барикаду між Українським домом і агенством УНІАН
01:38, 23 січня 2014Політика
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Учасника акцій протесту в Києві вибудували барикаду на перетині вулиці Трьохсвятительської і Європейської площі, між Українським домом і агенством УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, барикада складається, здебільшого з використаних автомобільних покришок, мішків зі снігом, дерев'яних піддонів.
Водночас мітингувальники залишили в барикаді отвір для проїзду автомобілів.
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