Богомолець: шпиталізованим активістам можуть приписати наркозалежність

Про це повідомила лікар Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.

"В деяких лікарнях міста, куди госпіталізували поранених з майдану, з'являються представники наркологічної служби і отримують персональні дані поранених. Для чого вони це роблять? Щоб потім зробити довідку заднім числом про наркозалежність? Колеги- лікарі чи є у вас ще інші припущення?" - написала вона.