Богомолець: шпиталізованим активістам можуть приписати наркозалежність
05:25, 23 січня 2014Політика
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В деякі лікарні Києва, куди шпиталізували поранених з вулиці Грушевського, приходять представники наркологічної служби і отримують персональні дані активістів.
Про це повідомила лікар Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook.
"В деяких лікарнях міста, куди госпіталізували поранених з майдану, з'являються представники наркологічної служби і отримують персональні дані поранених. Для чого вони це роблять? Щоб потім зробити довідку заднім числом про наркозалежність? Колеги- лікарі чи є у вас ще інші припущення?" - написала вона.
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