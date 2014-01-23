В опозиції заявили, що переговори з владою розпочнуться о 17.30

Переговори лідерів опозиційних фракцій з президентом України Віктором Януковичем розпочнуться о 17.30.

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Про це лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк написав у своєму Twitter.

Як повідомляв УНІАН, раніше переговори планували почати в 13.00, сьогодні їх переносили вже двічі.