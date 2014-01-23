В опозиції заявили, що переговори з владою розпочнуться о 17.30
17:09, 23 січня 2014Політика
0 0
Переговори влади та опозиції в черговий раз за сьогодні перенесли
Арсеній Яценюк назвав новий час переговорів
Переговори лідерів опозиційних фракцій з президентом України Віктором Януковичем розпочнуться о 17.30.
Читайте такожКличко стверджує, що домовився про перемир'я з «Беркутом» на час переговорів
Про це лідер "Батьківщини" Арсеній Яценюк написав у своєму Twitter.
Як повідомляв УНІАН, раніше переговори планували почати в 13.00, сьогодні їх переносили вже двічі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter