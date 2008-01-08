Томенко сказав, яке слово поповнило ненормативну лексику

Народний депутат України від БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає ухвалення нового тендерного законодавства одним з першочергових завдань Верховної Ради.

Про це йдеться у коментарі народного депутата, переданому УНІАН його прес-службою.

„На жаль, за останній період нинішня система державних закупівель перетворилася на серйозну загрозу для життєдіяльності країни, а слово „тендер” стало вже словом ненормативної політичної лексики. Тому сьогодні вкрай необхідне законодавче вдосконалення процедури державних закупівель, насамперед, у гуманітарній сфері”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Він зазначив, що закріплена на сьогодні у законодавстві процедура тендерних закупівель та її фактична комерціалізація створили серйозні проблеми для галузей охорони здоров’я, освіти, культури і спорту. Окрему увагу М.ТОМЕНКО звернув на ситуацію з тендерними закупівлями у сфері спорту вищих досягнень, особливо зважаючи на необхідність повноцінної підготовки українських спортсменів до літньої Олімпіади в Пекіні. Як відомо, олімпійські види спорту користуються при підготовці спортсменів обладнанням та інвентарем, лише сертифікованим міжнародними організаціями. А це автоматично унеможливлює проведення тендеру за участі кількох учасників.

Також, за словами народного депутата, надзвичайно гостре становище склалося і у сільській місцевості. Проведення повноцінних тендерів за участю трьох учасників, обов’язкова сплата учасниками тендерного забезпечення у розмірі до 5% вартості товарів чи послуг та виконання інших умов є для села практично неможливим, і потенційні учасники тендерів просто не зацікавлені брати у них участь.

„Тема тендерних закупівель була однією з ключових під час виборчої кампанії, і всі політичні сили взяли на себе зобов’язання вдосконалити і змінити цю систему у новому парламенті. Тому одним із першочергових завдань нинішньої Верховної Ради є прийняття нового закону „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, який би демократизував процедуру державних закупівель та усунув негативні наслідки недосконалого чинного законодавства у цій сфері”, - переконаний М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань економічної політики готує до розгляду низку законопроектів щодо внесення змін до закону "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Від народних депутатів надійшло 14 законодавчих ініціатив з цього питання.