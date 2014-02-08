Українець, який планував захопити літак «Харків - Стамбул», вимагав звільнити активістів Майдану

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Максим Ленко.

"Сьогодні слідчим відділом СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом загрози вчинення терористичного акту", - сказав він.

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Ленко зазначив, що чоловік здійснив спробу увірватись до кабіни пілотів і вимагав розвернути літак до Сочі, де, “як він сказав, знаходяться Путін з Януковичем, у яких руки в крові, і висував вимогу звільнити всіх заручників в Україні".

“У випадку невиконання вимог пасажир погрожував підірвати літак, заявивши, що при ньому є вибуховий пристрій. Членам екіпажу вдалось заспокоїти цього пасажира тільки шляхом обманного маневру літака... Після того, як пасажир трохи заспокоївся, силами членів екіпажу його вдалось зв’язати, а літак посадити в аеропорту Стамбула. Після посадки літак обшукали, вибухівку чи будь-яку зброю на борту не знайшли. Громадянин України був затриманий турецькими правоохоронними органами”, - додав Ленко.

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Він також зазначив, що на цей час консул Генконсульства України у Стамбулі чекає на зустріч із затриманим.

“Слідство розпочато. На цей час проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цієї події”, - сказав Ленко.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого нетверезий пасажир, який летів рейсом Харків-Стамбул і вилетів із Харкова о 16:25, погрожував підривом повітряного судна в разі, якщо екіпаж не змінить курс і не здійснить посадку в Сочі.

Встановлено, що це був 44-річний харків’янин.