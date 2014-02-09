Учасникам Автомайдану перекваліфікують справи з "хуліганства" на "масові заворушення" - депутат

Прокуратура почала перекваліфіковувати справи проти учасників Автомайдану зі статті 296 КК України (хуліганство) на статтю 294 КК (масові заворушення).

Про це повідомив депутат Юрій Дерев'янко на своїй сторінці у Facebook.

"Прокуратура руками слідчих почала перекваліфіковувати справи проти Автомайданівців з 296 статті КК України (Хуліганство, покарання від 2 до 6 років позбавлення волі) на 294 статтю КК (масові заворушення, покарання від 8 до 15 років позбавлення волі), - пише депутат. - До мене тільки що звернувся батько Горського Нікіти Андрійовича і повідомив про те, що слідчий викликав його адвоката щоб здійснити слідчі дії і вручити підозру по статті 294 КК України".

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Дерев'янко пояснює дії слідства небажанням відпустити активістів під домашній арешт.

"Це робиться для того, щоб суди не мали підстав випускати затриманих з в'язниці під домашній арешт, так як нова стаття передбачає більш жорстоке покарання", - написав Дерев'янко.