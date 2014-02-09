Учасникам Автомайдану перекваліфікують справи з "хуліганства" на "масові заворушення" - депутат
За словами Юрія Дерев'янка, прокуратура почала перекваліфікувати справи проти учасників Автомайдану
Прокуратура почала перекваліфіковувати справи проти учасників Автомайдану зі статті 296 КК України (хуліганство) на статтю 294 КК (масові заворушення).
Про це повідомив депутат Юрій Дерев'янко на своїй сторінці у Facebook.
"Прокуратура руками слідчих почала перекваліфіковувати справи проти Автомайданівців з 296 статті КК України (Хуліганство, покарання від 2 до 6 років позбавлення волі) на 294 статтю КК (масові заворушення, покарання від 8 до 15 років позбавлення волі), - пише депутат. - До мене тільки що звернувся батько Горського Нікіти Андрійовича і повідомив про те, що слідчий викликав його адвоката щоб здійснити слідчі дії і вручити підозру по статті 294 КК України".
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Дерев'янко пояснює дії слідства небажанням відпустити активістів під домашній арешт.
"Це робиться для того, щоб суди не мали підстав випускати затриманих з в'язниці під домашній арешт, так як нова стаття передбачає більш жорстоке покарання", - написав Дерев'янко.