Набув чинності закон про амністію

Згідно із законом, під амністію підпадають всі учасники Євромайдану, які вчинили протиправні дії з 27 грудня 2013 р. по 2 лютого 2014 р.

Закон втратив би силу, у разі невиконання активістами вимоги звільнити адмінбудівлі і розблокувати дороги через 15 днів після набуття чинності.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого активісти Євромайдану звільнили будівлі Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської та Полтавської ОДА. Також місцевій владі була передана Київміськдержадміністрація.

Крім того, активісти Майдану частково розібрали барикади для забезпечення проїзду транспорту у напрямку Паркової алеї та урядового кварталу.

Активісти зазначили , що таким чином вони виконують домовленості з урядом про гарантування проїзду транспорту вулицями міста.

Кордони міліції відсунуті вгору по вулиці Грушевського до будівлі Кабінету міністрів.

Комунальні служби Києва розпочали прибирання вулиці Грушевського, де дислокувалися правоохоронці.

Увечері 16 лютого Генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що ніяких перешкод для набуття чинності закону про амністію немає. Таким чином, з понеділка, згідно з цим законом, з підозрюваних у вчиненні масових заворушень під час акцій Євромайдану знімаються звинувачення і закриваються кримінальні провадження.