У лікарню швидкої допомоги привозять сотні поранених активістів, там чергують волонтери і міліція

На місці присутні більше сотні активістів. Крім того, біля входу чергують медволонтери з Майдану. Вони записують відомості щодо поранених - щоб на випадок затримання знати, що з ними сталося.

Близько ста активістів на вході зі своїми машинами розвозять по домівках тих, кому вже надали першу допомогу, щоб їх не затримала міліція. За словами активістів, на другому поверсі БСП присутня група міліціонерів у складі близько 15 осіб. Активісти підозрюють, що вони відслідковують всіх прибулих поранених активістів для того, щоб згодом провести їх затримання.

Волонтери просять людей, у яких є свої машини не залишатися байдужими і допомагати розвозити по домівках постраждалих, яким вже надали допомогу і в них нема прямої необхідності залишатися в лікарні.