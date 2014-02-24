Польща не буде донором корумпованої України - Туск

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР, про це глава уряду Польщі Дональд Туск заявив сьогодні на прес-конференції в Бялистоку.

"Польща має бути зацікавлена в економічній та фінансовій стабільності (України), але ми не можемо «вилізти зі шкіри». Це не є так, що Польща буде тут якимось ключовим донором, тобто тим, хто буде давати свої кошти", - сказав Туск.

Туск назвав найважливішим, аби Україна підготувалася для отримання міжнародної підтримки.

"Не може бути так, що ми будемо організовувати велику фінансову допомогу, а Україна й надалі використовуватиме ці кошти не за призначенням, наприклад, через корумпований уряд чи олігархів. Тут потрібен зворотній зв'язок", - сказав він.

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"Україна повинна завдяки цим коштам змінюватися. В іншому випадку чергові 100 мільярдів отримають групи олігархів, а країна залишиться в такій самій біді, в якій є зараз", - наголосив Туск.

Сьогодні Міністерство фінансів України закликало провести міжнародну донорську конференцію зі збору фінансової допомоги Україні, оцінивши потреби держави у 2014-2015 роках у 35 млрд доларів. У Мінфіні зазначали, що очікують впродовж найближчих 1-2 тижнів отримати кошти від держав-партнерів, серед яких Польща та США.

Раніше сьогодні в Gazeti Wyborcza також було опубліковано заклик до польської влади викупити державні облігації України на 1 млрд дол. для підтримки українців за рахунок національних валютних резервів Польщі, які становлять понад 100 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, політики та експерти відзначають, що Україна знаходиться на межі дефолту та дуже потребує фінансової підтримки для стабілізації ситуації в економіці.

У грудні минулого року попередній український уряд домовився про отримання 15 млрд дол. допомоги від Росії, яка того ж місяця викупила українські облігації зі "сміттєвим рейтингом" на 3 млрд дол., але минулого тижня відмовилася виділити Україні черговий транш на 2 млрд дол.

Також попередній український уряд вів переговори з МВФ про отримання 15 млрд дол. кредиту, але відмовився від співпраці з фондом через те, що не хотів виконувати висунуті умови.