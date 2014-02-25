Завтра на Майдані планується затвердження уряду народної довіри
21:40, 25 лютого 2014Політика
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Завтра, 26 лютого, на Майдані Незалежності відбудеться Народне Віче, на якому буде запропоновано та затверджено склад уряду народної довіри.
Уряд народної довіри затвердять на Майдані / REUTERS
Про це повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина». Початок проведення Народного Віче планується на 19.00.
Рада "ВО "Майдан" запрошує всіх майданівців, усіх співвітчизників взяти участь у Народному Віче і спільно прийняти рішення щодо складу нового уряду, йдеться у повідомленні.
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