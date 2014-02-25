Завтра на Майдані планується затвердження уряду народної довіри

Завтра, 26 лютого, на Майдані Незалежності відбудеться Народне Віче, на якому буде запропоновано та затверджено склад уряду народної довіри.

Про це повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина». Початок проведення Народного Віче планується на 19.00. Рада "ВО "Майдан" запрошує всіх майданівців, усіх співвітчизників взяти участь у Народному Віче і спільно прийняти рішення щодо складу нового уряду, йдеться у повідомленні. Читайте такожВ Раді хочуть провести дострокові вибори Ради восени 2014 року

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