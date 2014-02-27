ВР ухвалила закон про Кабінет міністрів України

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 313 народних депутатів із 398, зареєстрованих у сесійній залі.

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Закон України «Про Кабінет міністрів України» налічує 57 статей, які об’єднані в розділи наступного змісту: загальні положення; склад і порядок формування Кабінету міністрів України; складення повноважень та відставка КМУ; компетенція КМУ; повноваження КМУ у відносинах з органами виконавчої влади; повноваження КМУ у відносинах з Президентом України; повноваження КМУ у відносинах з Верховною Радою України, сформованими нею органами та народними депутатами України; відносини КМУ з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими об'єднаннями; організація діяльності КМУ; соціальне та інше забезпечення членів КМУ; перехідні та прикінцеві положення.

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При цьому, пропонується визнати таким, що втратив чинність Закон України від 7 жовтня 2010 року № 2591-VI «Про Кабінет міністрів України» та доручити Кабінету Міністрів України здійснити низку заходів, пов’язаних із прийняттям нового закону.

Зокрема, у законі зазначається, що посадовий склад (кількість та перелік посад) новосформованого Кабінету міністрів України визначається Верховною Радою України за поданням прем'єр-міністра України одночасно з призначенням персонального складу Кабінету міністрів України у порядку, встановленому статтею 9 цього Закону.

У разі прийняття Кабінетом міністрів України рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства, посадовий склад Кабінету міністрів України вважається зміненим з дня прийняття такого рішення.

Посади членів Кабінету міністрів України належать до політичних посад, на які не поширюється трудове законодавство та законодавство про державну службу.

За поданням прем'єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств. До складу Кабінету міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів.

Водночас, прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

Подання про призначення Верховною Радою України на посаду прем'єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після надходження такої пропозиції.

Голосування у Верховній Раді України щодо призначення прем'єр-міністра України проводиться у поіменному режимі. Рішення про призначення прем'єр-міністра України приймається у формі постанови Верховної Ради України.

Члени Кабінету міністрів України, крім прем'єр-міністра України, міністра оборони України і міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням прем'єр-міністра України.

При формуванні нового складу Кабінету міністрів України новопризначений прем'єр-міністр України вносить до Верховної Ради України подання про призначення членів Кабінету міністрів України відповідно до вимог Конституції України та цього Закону. У цьому поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету міністрів України.

Подання прем'єр-міністра України, зазначене у частині другій цієї статті, стосовно персонального складу Кабінету міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання щодо окремих кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може вноситися окремо.

Міністр оборони України і міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

Відставка Кабінету міністрів України настає внаслідок: прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету міністрів України; відставки прем'єр-міністра України; смерті прем'єр-міністра України.

Крім того, Кабінет міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Передбачається також визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про Кабінет міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 23, ст. 160, № 38, ст. 384; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 2, ст. 4, № 7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 15, ст.ст. 97, 98, № 17, ст.ст. 147, 154, № 38, ст. 499, № 47, ст. 659; 2014 р., № 4, ст. 61; 2013 р., № 50, ст. 693).