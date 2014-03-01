Не виключено, що російські паспорти зможуть отримати не тільки колишні "беркутівці" - генконсул РФ

Генконсульство РФ у Сімферополі не виключає, що російські паспорти можуть бути видані не лише співробітникам розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", а й іншим громадянам України, повідомив РИА Новости консул В’ячеслав Світличний.

"Можливо, зможуть. Ми ці питання поетапно вирішуватимемо", - сказав дипломат, відповідаючи на питання, чи зможуть не співробітники міліції одержати паспорти.

Світличний також відзначив, що процес підготовки до видачі паспортів вже почато.

Як повідомляв УНІАН, МЗС Росії 28 лютого заявило, що Генконсульству РФ у Сімферополі доручено терміново почати видачу російських паспортів бійцям «Беркута».

Читайте такожГенконсульству РФ в Сімферополі доручили зайнятися видачею російських паспортів "Беркуту"

Раніше глава МВС України Арсен Аваков своїм наказом від 25 лютого ліквідував спецпідрозділ міліції «Беркут».

27 лютого народний депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль заявив, що бійці кримського «Беркута» вчинили бунт.

«Беркут» збунтувався. Перекрив два в'їзди - на Чонгар, і другий в'їзд перекрив із боку Армянська”, - сказав депутат.

Він сказав, що це - кримський, севастопольський “Беркут” і ряд “беркутівців”, які “не згодні були з рішенням популістським, яке зробив Аваков».