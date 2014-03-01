Міськрада Севастополя заявила, що не визнає "майданівську" владу

Севастопольська міська рада заявив, що не вважає нинішню українську владу легітимною, як і всі її рішення.

Про йдеться в прийнятій сьогодні депутатами на позачерговій сесії міськради заяві, текст якої передано УНІАН.

«Ми, депутати Севастопольської міської ради, заявляємо про невизнання київської влади, що прийшла до управління державою шляхом збройного державного перевороту, вважаємо її нелегітимною. Категорично заявляємо так званій «новій» майданівській українській владі у місті-герої Севастополі ні!», - йдеться в документі, за який практично одноголосно проголосували всі присутні депутати .

Депутати вважають, що «всі рішення, прийняті так званими центральними органами влади, є нелегітимними у зв'язку з тим, що приймаються неконституційним способом і з грубим порушенням визначених законодавством процедур».

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«Враховуючи складну ситуацію, що склалася в країні, і повний правовий нігілізм з боку «самозванців», які називають себе центральними органами влади, Севастопольська міська рада делегує повноваження новому органу виконавчої влади - Координаційній раді з організації Севастопольського управління із забезпечення життєдіяльності міста. Ми, депутати, заявляємо про свою підтримку народного мера Чалого Олексія Михайловича", - зазначено в заяві.

Заяву прийнято після заслуховування доповіді депутата Севастопольської міськради Дмитра Бєліка про політичну ситуацію в Україні.

Вирішено «направити текст Заяви Президенту України В.Ф.Януковичу і опублікувати в засобах масової інформації».

Крім того, «приєднатися до загальнокримському референдумі, який пройде 30 березня».

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Як повідомляв УНІАН, 23 лютого бізнесмена Чалого на багатотисячному мітингу у Севастополі було обрано міським головою - головою виконавчого комітету міської ради. Водночас, в Севастополі такі посади чинним законодавством не передбачені.

24 лютого ввечері Севастопольська міська рада ухвалила рішення про затвердження свого виконавчого органу - про створення міського управління із забезпечення життєдіяльності міста. Міське управління із забезпечення життєдіяльності міста доручено очолити Чалому.

Вранці 27 лютого будівлі Радміну і Верховної Ради Криму захопили невідомі з автоматами.

Того самого дня певна кількість депутатів ВР АРК, пропущених автоматниками всередину, на позачерговій сесії відправили у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначили новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.

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Тоді ж парламент призначив проведення всекримського референдуму про розширення повноважень автономії на 25 травня.

1 березня незаконно обраний прем'єром АРК Аксьонов заявив, що референдум з розширення повноважень Криму перенесено на 30 березня.