У Росії затримали активістів, які протестували проти війни з Україною

П'ять осіб було затримано ввечері в суботу, 1 березня, біля будівлі Ради Федерації на вулиці Велика Дмитрівка в центрі Москви. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал «ОВД-инфо».

Активісти вийшли на пікети, протестуючи проти рішення верхньої палати задовольнити прохання президента РФ Володимира Путіна про введення військ на територію України.

«ОВД-инфо» наводить імена затриманих. Це Петро Котов, Олександр Гур'янов, Дмитро Ейснер, Данила Маслов, Григорій Охотін. Як повідомляють учасники акції в соцмережах, деяким з них вдалося залишити місце подій до того, як почалися затримання.

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Нагадаємо, Путін попросив Раду Федерації дозволити ввести війська в Україну для захисту росіян, які там знаходяться. Війська, згідно з проханням, перебуватимуть в Україні до нормалізації суспільно-політичної ситуації. Між тим остаточне рішення про введення військ поки не прийнято, підкреслив прес-секретар президента Дмитро Пєсков.