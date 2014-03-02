Путін не розраховував на швидку і однозначну реакцію світу на вторгнення в Україну - Безсмертний



Про це в ефірі радіо «Європа-Плюс» заявив представник «Третьої Української Республіки» Роман Безсмертний.

«Чіткі й однозначні заяви Радбезу ООН, заяви очільників Європи, відкликання послів провідних країн світу з Москви, наміри виключити Росію із складу G8 зупинили розгортання так званого «абхазького» сценарію щодо України. Наміри світу економічно ізолювати РФ призвели до того, що «бліц-криг» було провалено», - переконаний політик.

Безсмертний вважає, що Путін, оголосивши Україні війну, пішов ва-банк.

«Європейська Україна для Кремля – це катастрофа. Путін боїться Європейської України, підписання угоди з ЄС. Всі його сьогоднішні кроки - це стара гра в Митний Союз і імперську Росію», - зазначив політик.

Проте, на переконання Безсмертного, оголосивши війну, Путін увімкнув таймер своєї особистої політичної катастрофи.

«Розіграний у 2008 році в Абхазії сценарій в Україні не спрацював завдяки витримці української влади», - наголосив він.

«Заява Чуркіна в ООН - прес-конференція Януковича в Ростові - загострення ситуації в Криму - це російський план повернення Януковича як гаранта непідписання угоди про асоціацію з ЄС. Проте останні події чітко показали, що в нас колишній президент нікому не потрібен», - підсумував політик.