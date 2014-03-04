Тимошенко нагадала Путіну, що увесь світ визнав легітимність нової української влади
Лідер партії "Батьківщина", колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко наголосила, що нова влада України є абсолютно легітимною, і цей факт був визнаний усім демократичним світом.
Про це вона заявила в інтерв‘ю ВВС, відповідаючи на запитання щодо закидів Путіна про антиконституційний переворот в Україні.
«Це виключно його суб‘єктивна оцінка. В Україні сьогодні абсолютно легітимна влада. Ця влада була встановлена завдяки волі народу. Ця влада визнана всім демократичним світом, і вона сьогодні працює і стабілізує Україну після тієї кризи і після тієї розрухи, які залишила диктатура», - сказала вона.
«Я вважаю, що подібні заяви – це відчайдушна спроба Путіна утримати в Україні свій вплив і свою владу. Кремлю необхідно перестати вважати Україну своєю підлеглою територією. В Україні більше немає політиків, через яких вони можуть проводити свої стратегії і свої інтереси імперського рівня. І з цим треба Путіну змиритися», - підкреслила Юлія Тимошенко.
Як повідомляв УНІАН, раніше на прес-конференції Володимир Путін назвав Віктора Януковича єдиним легітимним президентом в Україні.