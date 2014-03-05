Військових спостерігачів ОБСЄ не пустили в Крим - МЗС Литви

«Їх вже зараз не пустили. Наскільки я знаю, їх не пускають», - сказав у середу в Сеймі Лінкявічюс.

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ОБСЄ готує і місію цивільних спостерігачів, підтвердив міністр. За його словами, Литва готова брати участь в обох місіях. У військову місію Литва направила двох офіцерів. Для цивільної місії також вже вибраний дипломат, повідомляє ru.delfi.lt.

Глава МЗС Литви сподівається, що цивільних спостерігачів пустять в Крим.

«Ми дуже хочемо, щоб їх пустили, але не можу гарантувати, так як ми бачимо, що там специфічне керівництво, яке не дуже охоче йде на контакт з іншими організаціями, але сподіваємося, що нам вдасться їх переконати», - сказав Лінкявічюс.

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На прохання України, 15 країн ОБСЄ сформували військову місію спостерігачів.

За словами міністра, мета місій - одержувати об'єктивну інформацію і переконати Росію вести переговори з Україною.

ОБСЄ, в яку входять 57 країн, діє за спільною згодою, тому більша частина спостережних місій повинна бути затверджена всіма її членами, в тому числі і Росією. Але положення правил дозволяє просити, щоб інші країни-члени направляли неозброєних військових спостерігачів в особливих випадках. Представник США в ОБСЄ Даніель Баєр сказав, що Україна скористалася цим правилом.

У цій місії мандат на тиждень, але, за словами представника США, він може бути продовжений на прохання України.