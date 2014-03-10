Міноборони розглядає три варіанти подальшого розвитку ситуації в Криму - експерт

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, оприлюднивши на своїй сторінці в Facebook повідомлення групи «Інформаційний Опір» щодо подальших варіантів військового врегулювання ситуації в Криму.

Він повідомив, що сьогодні відбулася зустріч координаторів групи «Інформаційний Опір» із заступником міністра оборони України Петром Мехедом, і в рамках цієї зустрічі до координаторів «ІС» була донесена інформація щодо поглядів і планів керівництва Міноборони України з приводу ситуації в Криму.

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«Зокрема, як повідомив Мехед, керівництво МО України розглядає три варіанти подальшого розвитку ситуації і, відповідно, реагування на неї Збройних сил України:

перший - мирний переговорний процес. Цей варіант найбільш вітається українською стороною і справа лише за бажанням і прагненням до мирного діалогу військово-політичного керівництва Росії;

другий - ескалація конфлікту в Криму в результаті дій з боку супротивника. У цій ситуації Збройні сили України переходять в стан повної бойової готовності, розгортають сили і засоби і перекривають напрямки виходу противника на материкову частину України;

третій - збройна агресія з боку противника, зі спробою російських військ вийти на материкову частину України. У цьому випадку Збройні сили України готові дати відсіч агресору, з паралельним широким задіянням міжнародних інструментів та зверненням за підтримкою в першу чергу до ЄС і НАТО, а також до країн-партнерів з міжнародного співробітництва», - поінформував Тимчук.

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Також , за його словами, нинішній повсюдний вихід підрозділів ЗС України з місць постійної дислокації заступник міністра оборони Мехед пояснив прагненням військового керівництва під час навчань, що проводяться поблизу місць дислокації частин, перевірити реальну боєготовність української армії, яка довгий час фактично знищувалася. Ця перевірка необхідна для того, щоб чітко розуміти ефективність того військового потенціалу, яким володіє Україна на даний момент, і який може бути задіяний в згаданих вище сценаріях.

«Сценарії військової операції в Криму, яка прогнозовано викликала б повноцінне збройне протистояння України з Росією, і мала б наслідком загибель людей, за словами Мехеди, на даний момент не розглядаються», - написав Тимчук.