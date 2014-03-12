У Криму військові РФ захопили український пост радіорозвідки - Міноборони

Російські військові увечері у середу захопили пост радіотехнічної розвідки на заході Криму.

Про це УНІАН повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.

«О 17.00 пост радіотехнічної розвідки в селі Оленівка після ультиматуму захоплений російськими солдатами. Українські військові моряки демонтували основні блоки станції, але не залишили військове містечко, перебувають на території об'єкту», - написав Селезньов на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».

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За його даними, зараз на території військового об'єкту перебуває начальник станції, персонал поста і кілька озброєних військовослужбовців РФ.

«Українські військовослужбовці без зброї», - додав Селезньов.