У Криму військові РФ захопили український пост радіорозвідки - Міноборони
У Міноборони зазначають, що українські військові моряки демонтували основні блоки станції, але не покинули військове містечко.
Російські військові увечері у середу захопили пост радіотехнічної розвідки на заході Криму.
Про це УНІАН повідомив начальник кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов.
«О 17.00 пост радіотехнічної розвідки в селі Оленівка після ультиматуму захоплений російськими солдатами. Українські військові моряки демонтували основні блоки станції, але не залишили військове містечко, перебувають на території об'єкту», - написав Селезньов на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук».
Читайте такожВійськові РФ погрожують взяти штурмом радіопередавальний центр у Криму
За його даними, зараз на території військового об'єкту перебуває начальник станції, персонал поста і кілька озброєних військовослужбовців РФ.
«Українські військовослужбовці без зброї», - додав Селезньов.