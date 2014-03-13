ВР звернулася до ООН щодо Криму і підтвердила євроінтеграційний курс України

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 250 народних депутатів із 334 зареєстрованих у сесійній залі.

Від Партії регіонів проголосували два депутата, від “Батьківщини” - 73, від “УДАРу” - 35, від ВО “Свобода” - 35, від «Суверенної України» - 33, від «Економічного розвитку» - 31, від позафракційних - 41, від КПУ - 0.

У зверненні зазначається, що, незважаючи на стриманість та поміркованість дій органів державної влади України та її Збройних сил, усі намагання мирного вирішення конфлікту, “ситуація на території Автономної Республіки Крим різко погіршується внаслідок активізації дій з боку Збройних сил та Чорноморського флоту Російської Федерації".

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"Фактично йдеться про неспровокований акт агресії проти України з боку Російської Федерації та її спроби анексувати частину території суверенної держави", - говориться у зверненні.

Україна як держава - фундатор Організації Об’єднаних Націй, спираючись на положення пункту 1 статті 1, пунктів 3, 4 статті 2 Статуту ООН, закликає ООН відповідно до пункту 2 статті 11 негайно розглянути ситуацію, що склалася у Криму, у зв’язку із брутальними відносно неї порушеннями Російською Федерацією основоположних принципів міжнародного права, що закріплені Статутом ООН.

Верховна Рада заявляє, що, згідно з визнаним Статутом ООН (стаття 51) правом на самооборону, Україна залишає за собою право в разі необхідності звернутись до будь-якої держави або регіональної системи колективної безпеки за допомогою щодо відновлення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності.

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Як передає кореспондент УНІАН, за постанову “Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі” проголосували 252 із 345 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою парламент рекомендує в.о. Президента України, голові ВР Олександру Турчинову закликати Євросоюз “невідкладно застосувати усі наявні важелі впливу відносно Російської Федерації у зв'язку з її діями, спрямованими проти миру, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України”.

Також рекомендується уповноважити прем'єр-міністра Арсенія Яценюка “якнайшвидше укласти від імені України Угоду про асоціацію між Україною з однієї сторони та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (в частині політичної асоціації), після узгодження відповідних часових рамок”.