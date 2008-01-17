У НУ-НС зазіхають на недоторканність Ющенка

Голова Комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що недоторканність треба скасувати не лише для депутатів, але й для Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні він сказав журналістам: “Я не поставив свій підпис під проектом закону про скасування депутатської недоторканності тому, що він не пропонує системного рішення і передбачає позбавлення недоторканності виключно народних депутатів України. Я переконаний, що закон має бути один для всіх – і для рядових громадян, і для народних депутатів, і для Президента України”.

Як заявив А.ГРИЦЕНКО, при цьому скасування недоторканності для Президента є ще більш важливим, ніж скасування депутатської недоторканності. Пояснюючи це, він наголосив, що, на відміну від народних депутатів, Президент приймає розпорядчі рішення.

“Якщо депутати голосують і приймають колективні рішення, то Президент приймає одноосібні, у тому числі розпорядчі рішення. У Президента набагато більше спокуси порушити при цьому закон”, - вважає А.ГРИЦЕНКО.

“Протягом останніх років ми бачимо, що у глави держави є намагання давати доручення усім і вся - голові уряду, окремим міністрам, голові Верховної Ради, генеральному прокурору, лідерам політичних партій тощо, що далеко не завжди відповідає чинному законодавству” – наголосив він.

За словами А.ГРИЦЕНКА, тому йдеться про дотримання закону і про відповідальність за його порушення як для кожного із 450 народних депутатів, так і для Президента України.

“Я підпишу проект змін до Конституції і проголосую за нього, якщо буде передбачено скасування недоторканності одразу для всіх: і для депутатів, і для Президента. Це буде системне і правильне рішення. Я хотів би уникнути будь-якої персоніфікації – мова не йде про ЮЩЕНКА, ГРИЦЕНКА чи когось іншого”, - сказав він.

“Сьогодні В.ЮЩЕНКО - Президент, а через два роки може бути інша особа, так само як через 5 років буде інший склад Верховної Ради, і ми приймаємо рішення на тривалу перспективу, і воно має бути відповідальним”, - наголосив він.

На думку А.ГРИЦЕНКА, якщо Президент не ініціює сам зняття недоторканності з глави держави, то це зроблять народні депутати.

Він висловив переконання, що якщо розглядатиметься законопроект про зняття недоторканності і з депутатів, і з Президента, то за нього проголосує понад 400 парламентаріїв, його підтримає і опозиція, і коаліція, а зняття недоторканності виключно з народних депутатів якщо і матиме підтримку 226 голосів, то 300 голосів не отримає, і Конституція не буде змінена.