Литвин за два тижні зрозумів, як БЮТ, НУ-НС та ПР його розвели?

Фракція Блоку Литвина обіцяє робити все можливе для недопущення продажу земель сільськогосподарського призначення, доки не відбудеться правове та організаційне врегулювання земельного ринку.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві депутатської фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді України.

За словами авторів заяви, вони завжди категорично виступали за те, щоб земля належала тим, хто на ній живе і працює. Саме тому фракція Блоку Литвина, йдеться в заяві, доклала всі зусилля, щоб ця її принципова позиція була врахована при розгляді Верховною Радою державного бюджету на 2008 рік. “Тоді нам вдалося відстояти мораторій на продаж землі, правда, на період до прийняття відповідних законодавчих актів, які регулюватимуть функціонування ринку землі”, - зазначають депутати Блоку Литвина.

Однак, за їх словами, “минуло лише два тижні, і стало зрозуміло, що ті політичні сили, які підтримали закон про бюджет з урахуванням нашої вимоги стосовно земельного мораторію, виходили виключно з кон’юнктурних політичних міркувань: вони були зацікавлені лише у факті прийняття бюджету, аніскільки не переймаючись зобов’язаннями, які містяться у тексті документу”. Свідченням цього, наголошують у Блоці Литвина, “стала непідтримка 15 січня 2008 року депутатськими фракціями «Блок Юлії Тимошенко», «Наша Україна - Народна самооборона», а також частиною депутатів фракції «Партії регіонів» ініційованого нами законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України щодо продовження мораторію на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення до 2010 року”.

Як стверджують автори заяви, прийняття цього документу дало б можливість розробити передбачений Земельним кодексом України пакет законів, які б попередили зловживання та неправомірні дії в питаннях земельної власності, дозволили б уникнути зубожіння українського народу та скупівлі земель України вітчизняними та іноземними магнатами. За словами депутатів Блоку Литвина, закріплення в Земельному кодексі дати продовження мораторію необхідне ще й з огляду на те, що майже 800 тис. селян до цього часу ще не одержали державних актів на землю і, відповідно, не мають підтвердженого права власності на свої земельні ділянки. У той же час спостерігаються масові факти переведення земель з сільськогосподарського в несільськогосподарське призначення, причому при порушенні чинного законодавства - на підставі рішень місцевих держадміністрацій та судів.

“Чи можна за таких умов негайно запускати земельний ринок? Звичайно ні. Адже це буде злочин перед мільйонами наших громадян, які можуть залишитися без засобів виробництва та будь-яких надій на майбутнє. Від цієї позиції ми не відступимо”, - наголошується в заяві.