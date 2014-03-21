ЄС готовий надіслати власну місію в Україну, якщо будуть проблеми з місією ОБСЄ



Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на прес-конференції вночі у п'ятницю після робочої вечері лідерів 28-ми країн ЄС заявив Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей.

"Ми віддаємо перевагу місії ОБСЄ. Це наш вибір. Але якщо місія ОБСЄ є неможливою, тоді ми розглянемо надсилання нашої власної місії ЄС. І тут ми не починаємо з нуля. Ми можемо або долучити місію ЄС до місії ОБСЄ, або надіслати нашу окрему місію Європейського Союзу. Підготовча робота вже триває над цим," сказав Ромпей журналістам.

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Офіційний Київ наполягає, щоби будь-яка міжнародна спостережницька місія мала доступ до Криму, але Росія не пускає спостерігачів ОБСЄ на півострів. Також лунали заклики аби місії спостерігачів працювали і в південно-східних регіонах України, де -- як каже Київ -- Росія намагається дестабілізувати ситуацію.



