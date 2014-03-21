У Росії хочуть створити книгу про "насильство та свавілля націоналістів" в Україні

МЗС Росії збирає факти про насильство і свавілля "екстремістів" та "неонацистів" в Україні, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

"Ретельно збираємо всі факти, які свідчать про безчинства неонацистів та екстремістів. Хочемо максимально оперативно таку роботу завершити", - заявив Лавров на засіданні Ради Федерації.

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За його словами, необхідно видати Білу книгу про події в Україні. "У нашому міністерстві по лінії Уповноваженого з прав людини та верховенства закону таке доручення вже зробили", - повідомив глава МЗС.