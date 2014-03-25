НАТО захистить Польщу в разі російської агресії - посол

Посол Польщі в Україні Генрік Літвін упевнений, що країни НАТО захистять Польщу в разі агресії проти неї з боку третіх країн зокрема Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів, чи впевнена Польща у своїх партнерах по НАТО після того, як Росія анексувала Крим, незважаючи на гарантії територіальної цілісності України з боку ядерних держав.

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“Якщо б ми не вірили, що наші домовленості з європейськими і євроатлантичними структурами є ефективними, ми б не входили до них. Але ми вважаємо, що це дійсно ефективні гарантії нашої безпеки”, - сказав посол Польщі в Україні.