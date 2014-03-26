Адмірал Кабаненко називає втрату кораблів у Криму національною трагедією

Основний бойовий потенціал Військово-Морських сил України втрачено в порушення усіх міжнародних норм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав колишній перший заступник начальника Генштабу Збройних сил України, адмірал Ігор Кабаненко під час прес-конференції.

«Ми повинні констатувати, що основний бойовий потенціал Військово-Морських сил втрачений. Це зроблено в порушення всіх міжнародних принципів і конвенцій, тому що є імунітет воєнного корабля, - це територія держави прапору. Те, що відбулося, - це акт збройної агресії проти України, тому що це було здійснено шляхом спеціальних операцій», - наголосив він.

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«У нас були можливості вчасно вивести кораблі, у нас є можливості інших пунктів базування поза межами Криму, і ці можливості могли бути використані», - вважає Кабаненко.

«В даній ситуації простір для діяльності незакритий. Ми повинні думати, як сьогодні відновити свій флот, це непросте завдання, тому що та кількість кораблів, яку ми втратили, я розцінюю як національну трагедію», - сказав колишній перший заступник начальника Генштабу ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, у Криму російські військові захопили 51 судно ВМС України. Наразі Україна зберігає контроль над 10 кораблями.

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"Бойові кораблі, катери та судна забезпечення, які залишаються в складі ВМС України: Фрегат "Гетьман Сагайдачний" - U130, Артилерійський катер "Скадовськ" - U170", - написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

Крім цього, до складу допоміжних кораблів, які залишаються у складі ВМС України, входять 3 судна і 5 катерів.

У список бойових і допоміжних кораблів і суден ВМСУ, над якими піднято прапор Росії, входять 51 українське судно.