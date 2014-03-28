"Правий сектор" обіцяє сьогодні "мирну акцію" під Верховною Радою

Акція біля Верховної Ради України, головна вимога якої – відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова продовжиться сьогодні вранці. Про це повідомив один з лідерів «Правого сектора» Андрій Бондаренко, повідомляє Радіо Свобода.

«Це буде мирна акція, яка продемонструє нашу позицію проти конкретної людини. Ця акція не проти нашої країни, не проти парламенту. Це акція проти людини, яка сьогодні не може здійснювати свої посадові повноваження, оскільки не контролює своїх підлеглих», – сказав Бондаренко.

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Напередодні ввечері близько тисячі людей вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова під стінами парламенту. Активісти називали Авакова винним у тому, що під час затримання співробітниками спецпідрозділу «Сокіл» був убитий один із лідерів «Правого сектора» Олександр Музичко. Дехто з присутніх вимагав штурму будівлі, однак після розмов з депутатами – мітингувальники розійшлися до ранку п’ятниці.

Прес-служба «Правого сектора» на сайті організації повідомила, що пікетування Верховної Ради було попереджувальною акцією. Правий сектор виступає проти захоплення будівлі Верховної Ради.

Поновлення акції протесту обіцяють о 9 ранку.