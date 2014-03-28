Спробою штурму ВР деякі громадяни України підігрували Росії – Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, такий висновок можна зробити з його слів на засіданні парламенту.

Турчинов зауважив, що робляться спроби дестабілізувати ситуацію в центрі України.

“Саме таке завдання ставить політичне керівництво Російської Федерації перед своїми спецслужбами. На превеликий жаль, вчора свідомо або не свідомо деякі громадяни спробували створити провокацію біля Верховної Ради”, - наголосив Турчинов.

Він зазначив, що на сьогодні парламент - “це фундамент легальної української влади”, а змінити його склад можна шляхом виборів.

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“Іншого шляху — силового тиску, провокації — сьогодні не існує”, - підкреслив спікер.

За його словами, “це шлях проти власної держави, це шлях на підтримку агресора, який концентрує свої Збройні сили на кордонах України”.

Турчинов подякував народним депутатам України, які вчора не допустили “провокації проти Верховної Ради”, а також “всім патріотам, які сьогодні вийшли до парламенту, щоб захистити Верховну Раду від провокаторів, від спроб дестабілізувати, розхитати ситуацію, посіяти зневіру і анархію”.

Турчинов нагадав, що люди на Майдані виступали за те, щоб усі громадяни були рівними перед законом, і «тому ми або захистимо закон і зможемо на цьому фундаменті відновити демократичну європейську країну, або відбудеться руйнація держави». Він наголосив, що всі рівні перед законом і за порушення законів повинні відповідати.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховну Раду пікетували близько 1,5 тис. активістів “Правого сектора”, які вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова й розслідування загибелі лідера західноукраїнського крила організації Олександра Музичка.

Надвечір з’явилась інформація, що вони планують штурм будівлі ВР.

Близько 22.00 учасники мітингу оголосили про завершення акції на сьогодні.