Україна зможе використати Резолюцію ООН в судах проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Попри свій рекомендаційний характер, резолюція ООН на підтримку територіальної цілісності України слугуватиме важливим політичним дороговказом для більшості держав-членів Організації (Об'єднаних Націй — УНІАН). Це стосується як питання вироблення органами виконавчої влади зовнішньополітичної позиції щодо Криму, так і можливого використання цієї резолюції при вирішенні певних категорій справ у національних судах цих держав”.Читайте такожГенасамблея ООН не визнала референдум у Криму та його анексію

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію про територіальну цілісність України, в якій референдум, що відбувся в Криму, названо незаконним. Цей документ підтримали 100 держав, 11 проголосували проти, зокрема Білорусь, 58 членів Генасамблеї утрималися.