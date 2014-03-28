Конгрес США проголосує за надання Україні $1 млрд 1 квітня

Палата представників Конгресу США проведе голосування по законопроекту про надання фінансової допомоги Україні1 квітня. Про це стало відомо після завершення засідання Палати, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Спочатку планувалося, що законодавці проголосують 28 березня. Але засідання тривало всього кілька хвилин, після чого головуючий оголосив про те, що наступного разу конгресмени зберуться в повному складі тільки 1 квітня.

Читайте такожОбама про Україну: Ми маємо діяти, слів про підтримку недостатньо

Як відзначають експерти, подібна затримка дасть членам палати провести поіменне голосування.

"Ми повинні покарати тих, хто причетний до агресії проти України та гарантувати нашим союзникам і друзям мир і безпеку в Європі", - заявив голова комітету із закордонних справ палати представників республіканець Ед Ройс.

Як раніше повідомлялося, 27 березня Конгрес США схвалив допомогу Україні на $1 млрд і санкції проти Росії.

У Сенаті документ приймали більшістю без підрахунку голосів у Палаті представників, за її версією, майже в той же час проголосували 399 конгресменів, 19 були проти.