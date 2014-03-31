Медведєв почав перебудовувати окупований Крим

Про це на засіданні уряду Росії, що відбувається в Криму, повідомив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв. Засідання транслює телеканал «Росія 24».

Зокрема, він заявив, що в уряді РФ було створено Міністерство у справах Криму.

«Вважаю правильним створення спеціального федерального органу виконавчої влади для вирішення завдань Криму і Севастополя... Президент РФ підтримав позицію уряду з цього питання. Підписано два укази - про створення Міністерства у справах Криму, про призначення Олега Генріховича Савельєва міністром», - сказав Медведєв.

Читайте такожДерждума обговорить фінансову систему Криму на "перехідний період" до 2015 рокуТакож Російська Федерація має намір створити в Криму спеціальну економічну зону для залучення інвестицій в "свій новий регіон".

«Наша мета - зробити півострів привабливим для інвесторів, щоб він міг генерувати достатні доходи для власного розвитку. Такі можливості є. Ми прийняли рішення про створення тут особливої економічної зони», - сказав Медведєв.

За його словами, таке рішення дозволить створити в регіоні спеціальний митний та податковий режими, а також мінімізує адміністративні процедури.

Читайте такожНову конституцію Криму хочуть прийняти до 10 квітня, але вже без референдумуЧитайте такожОдночасно Медведєв закликав голів міністерств РФ і нелегітимних керівників Криму не роздмухувати чиновницький апарат на півострові.

«Органи держуправління мають бути створені на основі Російського законодавства. Вони мають бути компактними, тобто розумними за своїми розмірами», - сказав Медведєв.

За його словами, чиновники повинні орієнтуватися на проблеми Криму і працювати ефективно, реагуючи на проблеми і запити регіону.

Крім того, Росія має намір поетапно збільшити в Криму розміри пенсій, зарплати працівникам бюджетної сфери і військовослужбовцям до середньо-російського рівня до липня цього року.

Читайте також"Покращення" по-кримськи: хаос в цінах, порожні банки, черги в кілька днівМедведєв обіцяє, що перша доплата до пенсії буде 1 квітня, потім у травні, червні та липні.

«Щоб до липня ми цю тему закрили», - сказав Медведєв, не навівши при цьому конкретних цифр.

За такою схемою, зазначив він, буде проводитися підвищення зарплат працівникам сфери освіти, охорони здоров'я, культури (в Криму це приблизно 140 тис. осіб), а також службовцям правоохоронних органів.

Також Російська Федерація має намір переробити один з найстаріших університетів півострова Таврійський національний університет ім. Вернадського (Сімферополь) в новий виш - Федеральний університет. Також для створення нового вузу будуть використані бази інших університетів.

Крім того, Медведєв заявив, що Міжнародний дитячий центр «Артек» в Гурзуфі повинен стати провідним табором для відпочинку дітей нарівні з «Орльонком» і «Океаном».

Медведєв заявив, що незабаром будуть розраховані інвестиції на ці цілі.

Довідка УНІАН. 16 березня за військової та політичної підтримки Російської Федерації в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77%, які взяли участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Міністерство закордонних справ України заявило рішучий і категоричний протест проти визнання РФ самопроголошеної Республіки Крим як суб'єкта міжнародного права. МЗС України підкреслює, що підписання угоди про приєднання Криму до РФ не має нічого спільного з демократією, правом і здоровим глуздом.