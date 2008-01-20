У Сербії - президентські вибори

Сьогодні в Сербії пройдуть восьмі в історії країни президентські вибори.

До виборчих бюлетенів внесені імена дев`ятьох кандидатів, включно з чинним президентом, головою Демпартії Борисом Тадичем і його головним опонентом, кандидатом від Сербської радикальної партії (СРП) Томіславом Ніколічем.

Крім Тадича та Ніколіча, до списку кандидатів увійшли Чедомір Йованович - від Ліберально-демократичної партії, Мілутін Мрконич - від Соціалістичної партії Сербії (СПС), єдина жінка учасниця президентських перегонів Міланка Каріч - від партії "Сила Сербії - Боголюб Каріч", Іштван Пастор - від Коаліції угорців Воєводини, Югослав Добричанин - від "Реформістської партії" другого за величиною міста Сербії - Ніш, Маріян Рістичевич - від Народної селянської партії і Велімір Іліч - від партії "Нова Сербія".

Головними пунктами в передвиборчій кампанії кандидатів стали питання про майбутнє Косова та про перспективи вступу Сербії в Євросоюз. Зокрема, чинний президент Борис Тадич проводив агітацію під гаслом "І Косово, і Євросоюз", а його головний суперник Томіслав Ніколіч, також виступаючи за збереження Косово у складі Сербії, при цьому відстоює розвиток зв`язків з Китаєм і Росією.

Президент обирається на 5 років і не може перебувати при владі більше двох термінів. Якщо жоден з кандидатів не набирає в першому турі 50% плюс один голос, за два тижні призначається другий тур голосування. Експерти впевнені, що другий тур неминучий, і він пройде 3 лютого. За прогнозами, Ніколіч може набрати в першому турі 21% голосів, а Тадіч - 19%.

Всього в Сербії зареєстровано 6.708.697 виборців. Ще близько 112 тисяч виборців налічується в автономному краю Косово.

З 10 мільйонів осіб, що населяють Сербію, майже два мільйони становлять албанці Косова, які традиційно бойкотують сербські виборчі кампанії.

У країні відкрито близько 9 тисяч виборчих ділянок, з них у Косовому - 277, а 65 місць для голосування розташовані за межами країни, в т.ч.: в Чорногорії - 7, Німеччині - 6, США й Італії - по 4.

Республіканська виборча комісія Сербії запросила як спостерігачів представників ОБСЄ і Росії, але заборонила спостерігачам з Великобританії і США працювати на виборах у зв`язку з тим, що ці держави підтримують прагнення Косово до незалежності.

Функції президента, за конституцією країни, переважно представницькі, але при цьому президент Сербії є верховним головнокомандувачем.

За матеріалами РІА “Новости”