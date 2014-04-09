Ромпей: ЄС повністю переосмислить відносини з Росією

Про це заявив голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, повідомляє ТСН з посиланням на Інтерфакс-Україна.

На його думку, зміну акцентів слід робити після кримських подій.

Об'єднана Європа має зменшити газову залежність від РФ та укласти трансатлантичний договір про вільну торгівлю та інвестиції.

"Росія використовує газ як політичний інструмент", - заявив євро політик.

"В останнє десятиліття ми багато інвестували в хороші відносини з Росією. Ми були готові укласти з нею нову угоду. На жаль, у Росії виявилися інші цілі, вона намагається відновити колишній світ. Але минуле ніколи не повертається" , - зазначив Ромпей.

За його словами, криза навколо України "викликає серйозну заклопотаність, загрожує миру і безпеці на європейському континенті, відроджує спогади про сторінки історії, з якими, як ми думали, давно покінчено".

Ромпей підкреслив, що підписання політичної частини Угоди про асоціацію між ЄС і Україною було знаком визнання "прагнення українського народу жити в країні, керованій цінностями, демократією, верховенством права".

ЄС визнав прагнення українців до гідного існування як нації і європейського способу життя.

На думку голови Європейської ради, саме відмова тодішнього українського керівництва підписати угоду в листопаді минулого року стала причиною масових протестів і породила Євромайдан.

"Це було справді демократичне повстання народу, який більше не міг терпіти того, як їм управляли. Стався політичний і культурний зсув. Конфлікт двох політичних культур" , - зазначив він.

"Це був їхній вибір. Він не був ні нав'язаним, ні досягнутим шляхом маніпуляції, провокації чи насильства", - сказав Ромпей.

За його словами , Угода про асоціацію з ЄС не дається Україні безкоштовно. Країна повинна виконати жорсткі критерії та поставлені цілі : "Ми не даємо грошей у борг без умов, як це робить Росія".

Він нагадав, що ЄС виділив Україні макрофінансову допомогу, зняв митні бар'єри на шляху українських товарів до Європи, виступив гарантом кредиту МВФ. Але Україна повинна пройти нелегкий шлях реформ, на якому угоду з ЄС зіграє роль компаса.

Що стосується Росії , то глава Європейської ради нагадав про "3-ступеневий план" санкцій ЄС , дві з яких уже введені в дію, а третя, яка передбачає широкомасштабні економічні заходи, готується на випадок подальшої дестабілізації України з боку Росії.

"Це питання готовності. Як показують свіжі події, на Україні все ще неспокійно, і жодна зі сторін не повинна скористатися цим" , - підкреслив він.